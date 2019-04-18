Киевский суд отклонил иск против Порошенко за билборды с Путиным

Читайте также

Киевский суд отклонил иск против Порошенко за билборды с Путиным

9

Фото: © РИА "Новости"

Общественники настаивают, что действующий президент Украины нарушил закон, используя без разрешения фото российского лидера для своей предвыборной кампании.

Киевский суд отклонил иск против действующего президента Украины Петра Порошенко, сообщил в "Фейсбуке" глава Центра контроля предвыборных программ Богдан Василюк.

Организация требовала привлечь главу государства к ответственности за использование изображений российского лидера Владимира Путина на агитационных билбордах.

На данный момент Шестой апелляционный административный суд под давлением администрации президента отклонил наш иск. Подаём апелляцию в Кассационный суд, — заявил Василюк.

Напомним, по всей Украине расклеили плакаты, на которых друг напротив друга изображены лица кандидата и Путина, и всё это было подписано словами: "21 апреля. Решающий выбор".

Когда общественники поинтересовались в штабе Порошенко, спрашивал ли кто-нибудь разрешения у президента России на использование его фото, представители действующего лидера Незалежной ответили, что не спрашивали и спрашивать не собираются, потому что не считают нужным.

Однако довольно скоро билборды переклеили: теперь на них Путина уже нет.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×