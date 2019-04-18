Киевский суд отклонил иск против Порошенко за билборды с Путиным

Общественники настаивают, что действующий президент Украины нарушил закон, используя без разрешения фото российского лидера для своей предвыборной кампании.

Киевский суд отклонил иск против действующего президента Украины Петра Порошенко, сообщил в "Фейсбуке" глава Центра контроля предвыборных программ Богдан Василюк.

Организация требовала привлечь главу государства к ответственности за использование изображений российского лидера Владимира Путина на агитационных билбордах.

— На данный момент Шестой апелляционный административный суд под давлением администрации президента отклонил наш иск. Подаём апелляцию в Кассационный суд, — заявил Василюк.

Напомним, по всей Украине расклеили плакаты, на которых друг напротив друга изображены лица кандидата и Путина, и всё это было подписано словами: "21 апреля. Решающий выбор".

Когда общественники поинтересовались в штабе Порошенко, спрашивал ли кто-нибудь разрешения у президента России на использование его фото, представители действующего лидера Незалежной ответили, что не спрашивали и спрашивать не собираются, потому что не считают нужным.

Однако довольно скоро билборды переклеили: теперь на них Путина уже нет.