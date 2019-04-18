Власти Канады "глубоко разочарованы" решением США по Кубе

Решение Правительства США разрешить своим гражданам подавать судебные иски против компаний, которые работают сейчас на объектах недвижимости, изъятых Кубой после революции 1959 года, вызвало серьёзную обеспокоенность в Канаде, которая вложила в эти объекты немалые инвестиции.

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд, выступая перед журналистами, заявила, что правительство страны намерено предпринять шаги, чтобы защитить канадский бизнес, работающий на Кубе на законных основаниях.

— Канада глубоко разочарована сегодняшним объявлением. Мы рассмотрим все варианты в ответ на это решение США, — сказала она в эфире CВС.

Она также добавила, что после января текущего года, когда стало известно о том, что США могут вернуть в судебную практику закон Хелмса — Бертона от 1996 года, канадские представители регулярно взаимодействуют с американским правительством, чтобы "выразить обеспокоенность" по поводу негативных последствий для канадцев, которые, по её словам, "и так хорошо известны партнёрам из США".

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон со 2 мая разрешит американским гражданам подавать иски на физические и юрлица, которые сейчас работают на национализированной в прошлом веке собственности на Кубе. Кубинские власти заявили, что Остров свободы не "сдастся и не примет" подобный закон, выходящий за рамки конституции.