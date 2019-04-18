Греция решила потребовать от Германии репарации за Вторую мировую

Ущерб от нацистского вторжения и оккупации власти страны оценили в сотни миллиардов евро.

Парламент Греции одобрил инициативу премьер-министра Алексиса Ципраса, который призвал потребовать от Германии возмещения ущерба, нанесённого стране вермахтом в годы Второй мировой войны. Об этом сообщает Афинско-македонское агентство новостей.

Отмечается, что государственное казначейство провело расчёты нужной суммы по разным методикам. Одна из них основана на решении Парижской конференции, по ней речь идёт о 309 миллиардах 499 миллионах евро по нынешнему курсу.

Для другого подсчёта использовали архивные данные, в итоге получилось 269 миллиардов 547 миллионов евро.

В любом из двух случаев это деньги только за разрушения, и к ним нужно прибавить компенсации за погибших и покалеченных людей — около 130 миллиардов евро, отмечают власти Греции.

Кроме того, Афины напомнили, что Берлин ещё не до конца расплатился за Первую мировую и остаётся должен Греции ещё 9 миллиардов евро.

Правительство Греции намерено направить Германии устную ноту с требованием этих репараций.

Как ранее писал Лайф, Ципрас уже пытался обратиться в Берлин с этим вопросом в 2017 году, но тогда германцы ответили, что расплатились полностью ещё в 1960-м.