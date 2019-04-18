В поликлиниках Москвы будут внедрены новые стандарты комфорта

За последние годы были созданы службы паллиативной и патронажной помощи, внедрены электронные медкарты, решены вопросы оснащения амбулаторий оборудованием, доступности врачей и т.д.

Качественно новый стандарт обслуживания пациентов внедрят в московских поликлиниках в ближайшие три-пять лет, рассказал мэр российской столицы Сергей Собянин в ходе круглого стола с главами московских поликлиник.

По его словам, от того, как работают поликлиники, зависит "восприятие всего здравоохранения". Градоначальник напомнил, что за последние годы был внедрён первый этап проекта стандарта поликлиник Москвы: созданы службы паллиативной и патронажной помощи, внедрены электронные медкарты, решены вопросы оснащения амбулаторий оборудованием, доступности врачей и т.д.

Мэр добавил, что новый столичный "стандарт поликлиники плюс" в последние недели обсуждался с профессиональным сообществом. По словам Собянина, ставятся очень сложные задачи, которые нельзя решить "за один день, за год". При этом он выразил надежду, что удастся выйти на новый уровень в ближайшие три-пять лет.

На первом этапе, по словам градоначальника, будет нужно решить вопросы с обеспеченностью всех поликлиник врачами-специалистами и с достойной оплатой их труда.

Также предусмотрено улучшение материальной базы медицинских учреждений. Так, в трети поликлиник необходим комплексный ремонт, а во многих нужно улучшение логистики, чтобы не "гонять" пациентов по этажам.

Помимо этого, по словам Собянина, нужно обновление медоборудования и решение задачи загрузки в электронные медицинские карты пациентов данных стационаров.