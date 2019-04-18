В Японии прокомментировали запуск тактического управляемого оружия в КНДР

В Токио напомнили, что будут и дальше добиваться от Северной Кореи конкретных шагов по разоружению и денуклеаризации.

Генсек Кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга сообщил о "большой обеспокоенности" японского правительства в связи с данными о запуске нового тактического управляемого оружия в Северной Корее.

— Правительство с большой обеспокоенностью относится к данному факту. Мы занимаемся сбором и анализом всей информации, — сказал Суга на регулярной пресс-конференции.

Он также указал, что Япония вместе с США будет и дальше добиваться от КНДР конкретных шагов по разоружению и денуклеаризации.