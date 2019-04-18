В Перми волонтёры искали одну пропавшую бабулю, а нашли другую

Третьи сутки пермские волонтёры ищут пропавшую без вести 84-летнюю Гиназию Абдуллину, и вчера поиски принесли результат, пусть и не тот, который ожидался. Была найдена другая пропавшая женщина. Об этом сообщает "АиФ-Пермь".

Как рассказали журналистам сами участники событий, они обследовали улицы города в поисках Абдуллиной, но безуспешно. Поэтому решили отправиться в дежурную часть, чтобы уточнить информацию.

В этот момент туда же пришли родственники другой бабушки с заявлением о её пропаже. Сопоставив факты и описание, волонтёры вспомнили, что видели похожую женщину на одной из улиц. Изучив записи камер видеонаблюдения и опросив кондукторов трамваев, они нашли её на вокзале станции Пермь II, после чего бабуля была успешно доставлена в отделение и передана родственникам.

Поиски Абдуллиной Гиназии, страдающей болезнью Альцгеймера, продолжаются.