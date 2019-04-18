Samsung Electronics изучает проблему с новым смартфоном Galaxy Fold

Тестировавшие гаджет работники СМИ указали на повреждения дисплеев, которые возникали во время использования.

Компания Samsung Electronics изучает данные о повреждениях дисплеев, которые возникли в ходе использования некоторых складных смартфонов Galaxy Fold. Об этом говорится в заявлении пресс-службы компании.

— Мы внимательно изучим эти смартфоны, чтобы точно определить причину проблемы, — заверяет Samsung Electronics.

В сообщении уточняется, что причиной повреждений основного экрана могло стать удаление защитной плёнки. Компания пообещала довести эту информацию до потребителей.

Так Samsung Electronics отреагировала на то, что ряд журналистов в своих обзорах указали на проблемы, которые возникли в ходе тестирования смартфонов. Лайф показывал фото и видео сломанных гаджетов.