В ДНР сообщили о солдате ВСУ, который под наркотиками расстрелял сослуживцев

В результате один военнослужащий погиб, ещё трое получили ранения различной степени тяжести.

Один украинский военнослужащий погиб, ещё трое ранены после того, как их сослуживец, устав "от постоянного унижения", решил разобраться с обидчиками при помощи служебного оружия. Об этом сообщает официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов.

— 16 апреля в районе населённого пункта Новотроицкое военнослужащий 35-й бригады морской пехоты, устав от физического унижения, открыл огонь из автомата по своим сослуживцам, в результате чего один военнослужащий, матрос Иващенко, погиб, ещё трое получили ранения различной степени тяжести, — сказал он со ссылкой на данные разведки ДНР.

По сведениям Безсонова, стрелок был задержан, по предварительным данным, военнослужащий находился в состоянии наркотического опьянения. Также сообщается, что командир 35-й бригады ВСУ скрывал ЧП со своими подчинёнными от вышестоящего командования.

Безсонов также заявил, что не исключает подтасовки фактов и что эти небоевые потери украинской армии будут выставляться как результат действий со стороны ДНР.

Ранее Лайф рассказывал, что солдат ВСУ прострелил ногу командиру, который над ним издевался.