Аксёнов оценил влияние санкций на экономику Крыма

Глава российской Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил, что санкции почти не влияют на развитие региональной экономики и социальной сферы. Его слова приводит РИА "Новости".

— На развитие экономики и социальной сферы Крыма санкции почти не влияют. Об этом свидетельствуют итоги пяти лет развития нашего региона в составе РФ, — сказал Аксёнов.

По его мнению, такой уровень развития является примером эффективного ответа на внешнее давление.

15 марта Евросоюз ввёл санкции против РФ в связи с инцидентом в Керченском проливе, затем ограничительные меры были введены Канадой и США.