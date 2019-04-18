Синоптики пообещали небольшой дождь в Москве 18 апреля

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Синоптики пообещали небольшой дождь в Москве 18 апреля

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Фото: © Pixabay

Облачность уплотнится, что несколько ограничит приток солнечного тепла в регионе.

Сегодня на погоду Московского региона окажет влияние североатлантический циклон, сообщает погодный центр "Фобос" на своём сайте.

В связи с этим облачность уплотнится, днём местами пройдут незначительные дожди, что несколько ограничит приток солнечного тепла.

В столице облачно с прояснениями, во второй половине дня местами небольшой дождь. Температура воздуха днём в Москве +10...+12 °С, в Подмосковье +8...+13 °С, — говорится в сообщении синоптиков.

Ветер ожидается северо-восточный скоростью 3–8 м/с. Атмосферное давление немного увеличится и составит 758 мм рт. ст.

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