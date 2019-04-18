Полиция спасла от поджога собор Святого Патрика в Нью-Йорке

У входа в собор был задержан мужчина с двумя канистрами с бензином, с жидкостью для розжига и зажигалками.

В Нью-Йорке полицейскими был задержан мужчина, который, по предварительным данным, намеревался осуществить поджог собора Святого Патрика на Манхэттене. Как сообщает телеканал NBC, 37-летний мужчина пришёл к собору с двумя канистрами бензина и стал поливать горючей жидкостью двери входа в здание.

— Мужчина вошёл в собор Святого Патрика на Манхэттене с канистрами с бензином и с жидкостью для розжига, после чего был задержан полицией Нью-Йорка без каких-либо происшествий, — говорится на официальной странице нью-йоркской полиции в Twitter.

Полиция изъяла у задержанного две канистры, в которых было около 15 литров бензина, две бутылки жидкости для розжига и две зажигалки.

Позднее на допросе в полицейском участке мужчина заявил, что не собирался поджигать собор, а пошёл в него потому, что у него в машине закончился бензин и он рассчитывал найти его в церкви. Последующая проверка не подтвердила его показаний.

Напомним, 15 апреля 2019 года легендарный собор Нотр-Дам-де-Пари во Франции охватил мощный пожар. Рухнул шпиль собора, горели несущие конструкции. Структура здания и хранившиеся внутри реликвии в основном уцелели.