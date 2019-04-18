Крым назван самым доступным курортом для отдыха на майские праздники

В 2019 году одним из самых популярных и доступных направлений для майского отдыха стал Крым. Об этом сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

— По данным сервисов онлайн-бронирования, уже сейчас треть всех проданных билетов в России приходится на Крым. Причём, по срезу туроператорских предложений, Крым лидирует как самое доступное направление для отдыха на майские праздники, — приводит его слова агентство РИА "Новости".

Волченко также сообщил, что в этом году россиян в Крыму на майские праздники ожидает не только комфортная погода, но и обширная развлекательная программа. Ожидаются концерты известных музыкантов: группа "Город 312", Юлианна Караулова, MOT, Михаил Шуфутинский, Игорь Саруханов.

Также там пройдут пленеры с участием лучших российских художников, танцевальный фестиваль Crimea Tango Marathon, фестиваль воздушных шаров и исторической реконструкции, крымско-татарский праздник весны "Хыдырлез" и, конечно, парады во всех городах республики. Самые масштабные мероприятия ожидаются в городах-героях — Севастополе и Керчи.