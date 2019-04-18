Два школьника погибли при пожаре на дачной вечеринке в Иркутской области

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Два школьника погибли при пожаре на дачной вечеринке в Иркутской области

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Фото: ©пресс-служба СУ СКР по Иркутской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Сотрудники Следственного комитета приступили к расследованию обстоятельств гибели двух девятиклассников в Иркутской области. По предварительным данным, три подростка с разрешения родителей отправились на выходные с ночёвкой в дачный домик в посёлке Радищев.

Ночью один из них решил ненадолго выйти на улицу, а когда вернулся, на первом этаже дома уже полыхало пламя, лестница была объята огнём и доступа ко второму этажу, где спали друзья, не было. Они погибли на месте.

<p>Фото: © Пресс-служба СУ СКР по Иркутской области</p>

По факту гибели несовершеннолетних следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум лицам".

В настоящее время следователями СКР выясняются все обстоятельства трагедии. Проводятся необходимые экспертизы, в том числе пожаротехническая, которая установит причину возгорания. Расследование уголовного дела продолжается, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

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