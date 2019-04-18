Facebook собирал данные об электронной почте 1,5 млн пользователей без их ведома

По данным портала Axios, представители популярной соцсети подтвердили, что с 2016 года система производила сбор личной информации людей.

Данные о контактах из электронной почты 1,5 млн пользователей Facebook стали случайно известны соцсети. Об этом интернет-порталу Axios сообщили сотрудники Facebook, заявив, что утечка данных была непреднамеренной. Уточняется, что личная информация людей собиралась случайным образом в процессе создания новой учётной записи. Сбор данных вёлся примерно с мая 2016 года.

— По нашим оценкам, могли быть загружены контакты в электронной почте до 1,5 млн человек. Эти контакты не были переданы какой-либо стороне, мы удаляем их. Мы исправили проблему, являвшуюся причиной этого, и оповещаем людей, контакты которых были получены, — приводятся слова представителя Facebook в статье.

Отметим, ранее о сборе соцсетью Facebook личных данных пользователей сообщило и издание Business Insider.