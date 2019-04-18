На Сахалине нашли тело мужчины, пропавшего полгода назад

Поиски велись сразу после его исчезновения, но результата не принесли, так как был сильный снегопад.

Сегодня утром в селе Горном Сахалинской области было найдено тело 42-летнего мужчины, пропавшего в ноябре 2018 года. Об этом сообщает местный портал Sakhalin.info.

Поиски пропавшего велись сразу после исчезновения, но результата не принесли. В итоге мужчину обнаружили после схода снега — около дома, в котором он жил. По словам местных жителей, в день происшествия был сильный снегопад, и именно поэтому, возможно, погибшего тогда не нашли.

По словам соседей, мужчина злоупотреблял алкоголем и осенью прошлого года долгое время пил.

На место происшествия вызвали правоохранителей.