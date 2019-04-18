Роспотребнадзор рассказал, как приготовить рыбу и не подцепить паразитов

Так, для безопасной засолки нужно будет запастись терпением: мелкую рыбу необходимо солить 14 дней, а крупную — 40.

Около двадцати тысяч россиян заразились паразитами из-за употребления необеззараженной рыбы, информирует пресс-служба Роспотребнадзора.

Роспотребнадзор порекомендовал варить рыбу в течение 15 минут с момента закипания, жарить обязательно в масле в распластанном виде до 20 минут, мелкую рыбу солить в течение 14 дней, а крупную — в течение 40 суток с добавлением двух килограммов соли на 10 килограммов рыбы.

— Самыми распространёнными (заболеваниями) являются клонорхоз, описторхоз, дифиллоботриоз, анизакидоз. Также есть риск заражения более чем 20 видами других паразитов через необеззараженную рыбную продукцию. В целом по стране в прошлом году было выявлено 19 077 случаев описторхоза (12,9 случая на 100 тысяч населения), — разъясняется в пресс-релизе.

Заражение происходит при употреблении в пищу карповых: язя, ельца, плотвы, леща, линя, краснопёрки, уклейки, гольяна, жереха, подуста и других в необеззараженном виде.

Также Роспотребнадзор сообщил, что дифиллоботриозом в 2018 году заразились 4035 человек. Это паразитарное заболевание распространено в Якутии, Хакасии, Бурятии, Коми, Карелии, Ямало-Ненецком, Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах, Красноярском и Пермском краях.

Основным источником заражения этими паразитами являются не только пресноводные рыбы (щука, окунь, налим, ёрш, судак), но и морские, которые нерестятся в пресноводных реках: тихоокеанский лосось, кета, горбуша и другие.