Названы лучшие марки кефира на российском рынке

Продукт проверили по 35 параметрам качества и безопасности таких, как наличие тяжёлых металлов, бактерий группы кишечной палочки.

Эксперты "Роскачества" рассмотрели 11 новых торговых марок кефира и назвали лучшие из них. Результаты проверки опубликованы на сайте организации.

Как отмечается, в исследовании принимала участие продукция из Вологодской, Тульской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Тверской и Ярославской областей, Санкт-Петербурга, Чувашской Республики, а также из Республики Башкортостан.

Кефир оценили по 35 параметрам качества и безопасности таких, как наличие в продукции тяжёлых металлов, пестицидов, бактерий группы кишечной палочки, сальмонеллы, токсинов плесневых грибов, бактерий золотистого стафилококка; качество молока и закваски, количество белка, наличие антибиотиков.

Самую высокую оценку в 5 баллов получили торговые марки "Ярмолпрод", "Молочная благодать", "Свитлогорье". 4,89 балла получили марки "Бежин луг" и "Веселый молочник". "Дмитрогорский продукт" оценили на 4,82 балла. "Амка", "Волжские просторы", "Белое облако", "Из Вологоды" получили 4 балла. Ниже всех оценили кефир "Пискаревский" с итоговым баллом 2,5.

При проверке на фальсификацию (насколько часто производитель пытается удешевить продукцию, разбавляя молочный жир растительным) выяснилось, что это происходит менее, чем в 10% случаях.

Ранее в "Роскачестве" рассказали, как выбрать настоящий кефир.