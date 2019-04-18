СМИ сообщили о тайном визите советника Трампа в Москву

В Москву приехала американская делегация, которую возглавляет советник президента США Дональда Трампа по России Фиона Хилл. При этом, как уточняет газета "Коммерсант", визит члена Совета нацбезопасности Штатов ранее не афишировался.

Хилл уже встретилась с представителями МИД РФ и Совбеза страны.

При этом уточняется, что о прошлых визитах советника Трампа в Москву также не сообщалось. По данным СМИ, это было сделано по настоянию американской стороны.