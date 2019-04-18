Забайкальский край получил 3 млрд рублей на развитие здравоохранения

Средства выделит Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики. Прежде всего эти деньги пойдут на модернизацию клиник и покупку жилья для врачей.

Капитальный ремонт семи краевых больниц, строительство и покупка 40 фельдшерско-акушерских пунктов, приобретение 52 автомобилей скорой помощи и двух передвижных медицинских ФАПов, модернизация медицинского оборудования, покупка 203 служебных квартир для врачей — всё это планируется осуществить в рамках плана социального развития центров экономического роста "Единая субсидия" в Забайкальском крае. На эти цели регион получил от Минвостокразвития РФ три миллиарда рублей.

— Сегодня я хочу всё же сделать акцент на автомобилях скорой помощи. Потому что именно они — важная составляющая экстренной медицинской помощи. От их комфорта, скорости, оснащения порой зависит жизнь человека. Минвостокразвития однозначно поддержало инициативу региона и выделило деньги на покупку 54 медицинских автомобилей, два из которых — передвижные комплексы и 52 — скорые помощи, — сказал глава ведомства Александр Козлов.

Всего же, по планам министерства, на различные социальные проекты не только в сфере здравоохранения Забайкалье получило почти 9,5 миллиарда рублей.

Одну из больниц в городе Чите, которой предстоит капитальный ремонт, посетили министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов и врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов. Как отметил главный врач больницы, за прошедший год лечебное учреждение посетили 78110 человек, однако некоторые из корпусов больницы не ремонтировались уже 12 лет.

— Очень всё старое уже. Что смогли — перенесли в другие корпуса больницы. Но пациентов принимать продолжаем. Тут же расположена реанимация. Также требуется ремонт корпуса, который построен ещё в 1907 году. После ремонта мы там планируем разместить травматологический пункт, — рассказал главный врач Городской клинической больницы № 1 Фёдор Чепцов.

Как отметили в Минвостокразвития РФ, Забайкальский край, как и Республика Бурятия, смогли получить такую поддержку из федерального бюджета благодаря тому, что вошли в состав Дальневосточного федерального округа. Оба региона успешно защитили свои планы по социальному развитию центров экономического роста — "Единая субсидия".

— "Единая субсидия" — это деньги, которые идут исключительно на социальные мероприятия. Строительство и ремонт больниц, школ, детских садов, спортивных и культурных объектов. Средства также могут быть направлены на модернизацию устаревшего оборудования в образовательных и лечебных учреждениях. По всему Дальнему Востоку — это больше 400 мероприятий. До 2021 года будет выделено почти 94 миллиарда рублей, — рассказал Александр Козлов.