В акваторию Балтийского моря вошли корабли НАТО

Организовано дежурство ударных корабельных групп РФ, береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион", а также морской авиации.

Военно-морская группа Североатлантического альянса в составе эсминца ВМС США Gravely и фрегатов ВМС Турции, Польши и Испании вошла в акваторию Балтийского моря. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на МО РФ.

Для оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в Балтийском море силами Балтфлота выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей НАТО.

В данных районах организовано дежурство ударных корабельных групп, береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион", а также морской авиации.