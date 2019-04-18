В акваторию Балтийского моря вошли корабли НАТО

Военно-морская группа Североатлантического альянса в составе эсминца ВМС США Gravely и фрегатов ВМС Турции, Польши и Испании вошла в акваторию Балтийского моря. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на МО РФ.
Для оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в Балтийском море силами Балтфлота выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей НАТО.
В данных районах организовано дежурство ударных корабельных групп, береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион", а также морской авиации.
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