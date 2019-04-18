Журналист при этом отметил, что ему совсем не до смеха, когда действующий лидер Незалежной Пётр Порошенко рассказывает о своих достижениях.

Заключённые Киевского следственного изолятора не воспринимают всерьёз президента Украины Петра Порошенко, считает глава РИА "Новости-Украина" Кирилл Вышинский. Об этом журналист написал в статье для РИА "Новости".

— Смеются над человеком, который в 14-м году пообещал закончить войну в Донбассе за несколько недель, а затем понял, что лучше на ней зарабатывать, — сказал Вышинский.

Журналист отметил, что возмущение у заключённых вызывает и то, что Порошенко за две недели до второго тура голосования "начал признавать ошибки своего почти пятилетнего правления".

Вместе с этим Вышинский отметил, что ему становится не до смеха, когда Порошенко рассказывает о своих достижениях, среди который он выделяет "самую боеспособную армию в Европе", безвизовый режим с Евросоюзом и томос для раскольнической структуры Церкви на Украине.

В конце марта Кирилл Вышинский заявил, что намерен голосовать на выборах нового украинского лидера.