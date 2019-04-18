Forbes составил рейтинг богатейших российских бизнесменов

Суммарное состояние предпринимателей составляет 496 млрд долларов, хотя в прошлом году оно составляло $485 млрд.

Forbes составил топ богатейших бизнесменов России. Всего в ежегодном рейтинге оказалось 200 предпринимателей. В этом списке лидирует председатель правления ПАО "Новатэк" Леонид Михельсон. Его состояние оценивают в 24 млрд долларов.

Второе место рейтинга занимает председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин. У него — 21,3 млрд долларов. Тройку замыкает президент НК "ЛУКойл" Вагит Алекперов, состояние которого составляет 20,7 млрд долларов.

Далее идут основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов (20,5 млрд долларов) и член совета директоров "Новатэка" Геннадий Тимченко — у него 20,1 млрд долларов.

Стоит отметить, что в общей сложности состояние 200 богатейших бизнесменов составляет 496 млрд долларов.