В Москве предложили поставить алкозамки в такси

Парламентарий Алексей Шапошников подчеркнул, что в первую очередь следует определить, насколько эта проблема актуальна для жителей столицы.

Московские власти готовы подключиться к поиску законодательных путей для установки алкозамков на автомобили такси. Соответствующее заявление председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова цитирует его пресс-служба.

— Это действительно важный вопрос, который необходимо продумать, поскольку сегодня всё больше жителей и гостей нашего мегаполиса пользуются услугами такси, — заявил Шапошников.

Он также отметил, что в первую очередь нужно понять, насколько данная проблема актуальна для жителей столицы. Парламентарий добавил, что Мосгордума готова к обсуждению этого вопроса с коллегами из Подмосковья, поскольку "речь идёт о безопасности, сохранении человеческих жизней".

Как ранее писал Лайф, вопрос введения алкозамков в Москве рассматривают наравне с возможностью введения запрета на использования гаджетов во время вождения.