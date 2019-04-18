Российские корабли следят за военно-морской группой НАТО на Балтике

Российские корабли следят за действиями военно-морской группы НАТО в акватории Балтийского моря. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Национальный центр управления обороной.

В указанном районе дежурят корабельные ударные группы, береговые ракетные комплексы "Бастион" и "Бал" и самолёты морской авиации. Отмечается, что для оперативной реакции на любые внештатные ситуации отрабатывается комплекс тренировочных мероприятий.

Ранее Лайф сообщал, что корабли военно-морской группы НАТО вошли в акваторию Балтийского моря. Речь идёт об эсминце ВМС США Gravely и фрегатах ВМС Турции, Польши и Испании.