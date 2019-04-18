Зеленский рассказал, с кем не намерен объединяться в Раде

Ни с представителями "Оппозиционной платформы — За жизнь" Юрием Бойко и Виктором Медведчуком, ни со сторонниками действующего президента Украины Петра Порошенко кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не готов вступать в коалицию в парламенте. Об этом шоумен заявил "РБК-Украина", отвечая на соответствующий вопрос.

— Нет, — категорично ответил на вопрос о коалиции со своими соперниками на президентских выборах Владимир Зеленский.

Как сообщал Лайф, по результатам опроса Киевского международного института социологии, кандидат Владимир Зеленский перед вторым туром выборов опережает действующего лидера страны Петра Порошенко почти втрое. Разрыв между ними составил почти 47%.

Напомним, второй тур президентских выборов пройдёт на Украине 21 апреля 2019 года, в нём примут участие Владимир Зеленский (лидер первого тура) и Пётр Порошенко.

Парламентские выборы на Украине должны пройти в конце октября 2019 года.