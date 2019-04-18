Врачи рассказали, как часто нужно сдавать общий анализ крови

Результаты процедуры могут предупредить пациентов о развитии различных заболеваний.

Общий анализ крови лучше сдавать не реже одного раза ежегодно. Об этом агентству городских новостей "Москва" рассказала руководитель Центра лабораторной диагностики городской клинической больницы № 67 им. Ворохобова столичного Департамента здравоохранения Ольга Калачёва.

— Общий анализ крови включён в программу профилактического осмотра, который каждый следящий за своим здоровьем человек, даже при отсутствии жалоб, должен проходить ежегодно, — заявила Калачёва.

Результаты процедуры могут предупредить пациентов о развитии различных заболеваний. Врач также напомнила, что процедуру рекомендуется проходить натощак, при этом за час-два до сдачи крови можно выпить воды или несладкого чая, а после при отсутствии противопоказаний лучше съесть шоколадку или банан.

Кроме того, за сутки рекомендуется исключить употребление алкоголя, а за несколько часов — курение.