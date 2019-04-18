Группа вооружённых людей напала на автобус в Пакистане и убила 14 человек

Вооружённые люди напали на автобус в пакистанской провинции Белуджистан. Как сообщает газета Dawn, в результате атаки было застрелено как минимум 14 человек.

По данным СМИ, в нападении участвовало порядка 15–20 человек. Сначала они остановили пять-шесть автобусов, затем решили проверить ещё одно транспортное средство. Они проверили документы у пассажиров, после чего вывели из автобуса 16 человек и начали стрелять по ним в упор. Двоим удалось сбежать, а 14 пассажиров погибли.

Мотивы преступления выясняются. Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность.