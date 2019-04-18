Президент России Владимир Путин поприветствовал участников Ялтинского международного экономического форума, который проходит в пятый раз.
— Отрадно, что с каждым годом ваш форум укрепляет авторитет, объединяет своими целями и задачами всё большее количество участников. Сегодня представители деловых кругов, известные общественные деятели и эксперты из разных стран рассматривают его как признанную, востребованную дискуссионную площадку для прямого, заинтересованного диалога по актуальным вопросам социально-экономической повестки, — говорится в телеграмме главы государства, размещённой на сайте Кремля.
Российский лидер подчеркнул, что ряд встреч в рамках форума позволяют его участникам оценить богатейший потенциал Крыма, открытого для плодотворного сотрудничества со всеми партнёрами. Также Путин выразил уверенность, что круглые столы и другие мероприятия вызовут большой интерес у российских и зарубежных гостей.
— Желаю вам успешного запуска новых инициатив, продуктивной работы и всего самого доброго! — подытожил президент.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени