Глава государства подчеркнул, что встречи в рамках мероприятия позволяют оценить богатый потенциал Крыма.

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников Ялтинского международного экономического форума, который проходит в пятый раз.

— Отрадно, что с каждым годом ваш форум укрепляет авторитет, объединяет своими целями и задачами всё большее количество участников. Сегодня представители деловых кругов, известные общественные деятели и эксперты из разных стран рассматривают его как признанную, востребованную дискуссионную площадку для прямого, заинтересованного диалога по актуальным вопросам социально-экономической повестки, — говорится в телеграмме главы государства, размещённой на сайте Кремля.

Российский лидер подчеркнул, что ряд встреч в рамках форума позволяют его участникам оценить богатейший потенциал Крыма, открытого для плодотворного сотрудничества со всеми партнёрами. Также Путин выразил уверенность, что круглые столы и другие мероприятия вызовут большой интерес у российских и зарубежных гостей.

— Желаю вам успешного запуска новых инициатив, продуктивной работы и всего самого доброго! — подытожил президент.