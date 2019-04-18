В России создали вакцину для профилактики сразу пяти заболеваний

Министерство здравоохранения России выдало регистрацию первой отечественной вакцине, которая предназначена для профилактики сразу пяти заболеваний — дифтерии, столбняка, коклюша, гепатита В и гемофильной инфекции.
— Первая отечественная пентавакцина для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша, гепатита B и гемофильной инфекции по принципу "пять уколов в одном" получила регистрацию Минздрава России по результатам клинических испытаний, — сообщила пресс-служба Национальной иммунобиологической компании.
Как отмечают специалисты, ранее для вакцинации от вышеназванных заболеваний приходилось делать пять отдельных уколов. С появлением на рынке нового российского препарата можно будет делать лишь один укол.
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