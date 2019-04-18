Названа средняя стоимость иномарки с пробегом на российском рынке

При этом цены на машины могут сильно отличаться в зависимости от их возраста и пробега.

Средняя стоимость автомобиля с пробегом в России оказалась на отметке 589,5 тысячи рублей. Об этом сообщает аналитический центр "Автостат".

При этом стоимость машин может сильно отличаться в зависимости от их возраста и пробега. Так, авто старше 15 лет в среднем стоят 240 тысяч рублей, а вот за железного коня младше трёх лет придётся отдать в среднем 1,6 млн рублей.

Варьироваться цена может и в зависимости от бренда. Так, автомобили марок Mercedes, Lexus и BMW в среднем стоят от 2,1 до 2,7 млн рублей, а вот модели Renault, Chevrolet и Daewoo обходятся дешевле 600 тысяч.