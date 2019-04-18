В Новосибирской области завели дело из-за травли ребёнка с ВИЧ

О заболевании мальчика, которое было врачебной тайной, узнал весь город, из-за чего его стали сторониться местные жители.

В Новосибирской области возбудили уголовное дело по факту травли ребёнка с ВИЧ и его семьи. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

— Неустановленное следствием лицо <...> незаконно распространило сведения о частной жизни семилетнего мальчика, о наличии у него заболевания — ВИЧ-инфекции, составляющие его личную тайну, среди знакомых его приёмных родителей, — говорится в сообщении.

По данным издания НГС, местная семья усыновила мальчика-сироту. Позже стало известно, что у ребёнка ВИЧ-инфекция, на которую его врачи никогда не обследовали. О диагнозе мальчика стало известно всему городу, после чего местные стали сторониться семьи, а ребёнка отказались брать в детские кружки, на массаж и в школу.

Детский омбудсмен Надежда Болтенко 16 апреля приехала в Искитим, встретилась с семьёй ребёнка. Также было проведено специальное совещание по оказанию помощи семье.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова заявила, что каждый третий ребёнок в России сталкивается с травлей.