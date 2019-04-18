Главный онколог России заявил о росте числа больных раком

На данный момент в РФ выявлено 617 тысяч случаев заболевания и на учёте состоит 3,63 миллиона человек.

В России фиксируется рост заболеваемости раком на протяжении последних нескольких лет. Об этом заявил главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн, пишет РБК.

— Согласно статистическим данным, выявляется порядка 600 тысяч случаев онкологии в год, эта цифра растёт постоянно. Ранее мониторинг показывал 500 тысяч в год, потом 560, сейчас цифра выросла до 600, — сказал Каприн.

В Центре радиологии Минздрава выяснили, что в России за 2018 год насчитывается 617 тысяч болеющих раком. Всего на учёте в России на данный момент состоит 3,63 миллиона человек.

Ранее внештатный онколог Министерства здравоохранения РФ и академик РАН Андрей Каприн назвал возраст, в котором россияне чаще всего болеют раком.