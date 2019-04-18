Зеленский высказался о судьбе Донбасса

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Зеленский высказался о судьбе Донбасса

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Фото: © РИА "Новости" / Валерий Мельников

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не считает, что Донбассу нужно предоставлять особый статус, он также высказался против закона об амнистии для ополченцев.

При этом он признал, что решение конфликта в регионе не может быть быстрым, но помочь в этом может "информационная война".

Это вообще наша большая история, и нам придётся долго выходить из этой криминальной ситуации. Вот здесь, может быть, нам поможет именно информационная война. Я очень надеюсь информационно вернуть этих людей в состояние, что они нужны Украине так же, как Украина нужна им, — отметил политик в интервью "РБК-Украина".

Он посетовал на то, что нынешние власти выстроили "забор" между Донбассом и остальной частью страны. Зеленский также назвал страшным отсутствие диалога с жителями региона.

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