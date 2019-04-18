Зеленский хочет победить на выборах, чтобы "дать шанс Украине"

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, почему хочет победить на выборах на пост лидера Незалежной. Он отмечает, что своим выигрышем он даст Украине шанс.

— Моё мнение чёткое: у нас украли пять лет, я так считаю. После того что было сделано за эти пять лет, я считаю, что я могу вообще молчать. И должен выиграть для того, чтобы дать шанс стране, — заявил Зеленский в интервью агентству "РБК-Украина".

Он добавил, что если не справится с этим шансом, то "не будет держаться зубами" за власть.

21 апреля состоится второй тур выборов. За пост президента Украины поборются Владимир Зеленский и Пётр Порошенко, причём эксперты отмечают низкие рейтинги действующего главы.