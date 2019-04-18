В Москве на три недели закроют Мавзолей

Мавзолей Ленина на Красной площади в Москве будет закрыт для посетителей в период с 23 апреля по 13 мая, сообщает Центр по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО) РФ.

Мера предпринята в связи с подготовкой и проведением в Кремле праздничных мероприятий в честь Дня Победы.

Добавим, что для посещения закроют и Красную площадь на период с 9:00 6 мая до 20:00 9 мая.

Ранее Лайф сообщал, что Мавзолей Ленина был закрыт для посещения с 18 февраля, а 17 апреля его вновь открыли для всех желающих.