Стало известно, когда в Москве отключат отопление

Руководитель Департамента столичного ЖКХ отметил, что батареи отключат, когда температура в городе перестанет падать ниже восьми градусов.

В московских домах начнут отключать отопление в конце апреля — начале мая. Об этом журналистам сообщил руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы Пётр Бирюков.

— Как только температура воздуха будет плюс восемь градусов и выше в течение пяти суток, мы приступим к отключению тепловой энергии. Ориентировочно это будут последние дни апреля — первые числа мая, — сказал Бирюков.

Он отметил, что к новому отопительному сезону предстоит подготовить около 73 тысяч жилых и нежилых зданий, а также инженерные коммуникации, котельные и тепловые пункты и работа в этом направлении уже началась. Бирюков подчеркнул, что департамент планирует подготовить все объекты к 1 сентября.

По предварительным данным, новый отопительный сезон начнётся в этом году 25 сентября, однако это будет зависеть от погодных условий.