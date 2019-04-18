В Кремле не ждут публикации доклада Мюллера

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В Кремле не ждут публикации доклада Мюллера

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Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Публикацию доклада об итогах расследования спецпрокурора Роберта Мюллера не считают предметом интереса Кремля. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что у Москвы много других важных и конструктивных дел.

Ожидаемый выход этого отчёта в Америке, но не здесь. Для нас это не тема, это не предмет нашего интереса, не предмет наших опасений, не предмет нашей заботы, — отметил Песков.

По его словам, подобные документы в США, кроме "поверхностных малопрофессиональных сообщений", ничего не приносили.

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