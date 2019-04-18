В Италии двух студентов оштрафовали на 13 млн евро за шашлыки

Сумму рассчитали на основе общей площади сгоревшего массива и штрафа за один квадратный метр.

В итальянской провинции Комо двух 22-летних студентов оштрафовали на миллионы долларов за разведение открытого огня, который привёл к лесному пожару. Об этом сообщает Би-би-си.

Возгорание произошло 30 декабря 2018 года. Огонь бушевал в течение нескольких дней и уничтожил около 1000 гектаров леса. Правоохранительным органам удалось выяснить, что пламя распространилось из лесного домика, где отдыхали два молодых человека. Предположительно, причиной возгорания были угли, на которых они жарили мясо.

Dal #3gen sono stati 318 i lanci di acqua, sostanze ritardanti e liquido schiumogeno effettuati dai #canadair della flotta aerea nazionale dei #vigilidelfuoco sugli incendi boschivi di #Como e #Varese pic.twitter.com/VIN4AJj0oO — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 7 января 2019 г.

Студентов признали виновными в случившемся, каждому из них грозит штраф 13,5 млн евро. Такую сумму рассчитали на основе площади сгоревшего леса и штрафа за один квадратный метр согласно прописанной в законе норме.

Виновным также признали деда одного из молодых людей, которому принадлежал загородный дом.

Один из студентов заявил, что сожалеет о пожаре, но считает, что пламя начало распространяться сразу из нескольких мест. Молодой человек отметил, что он и его друг немедленно вызвали пожарных и самостоятельно пытались справиться с огнём.