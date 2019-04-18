Умерла звезда сериалов "Кадетство" и "Ольга" Ирина Цывина

На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка РФ, вдова Народного артиста СССР Евгения Евстигнеева Ирина Цывина. Об этом ТАСС сообщила её подруга, актриса Ксения Хаирова.

— Ирина скончалась, только что разговаривала с моргом, мне подтвердили. Её тело привезли сегодня в час ночи, причина смерти пока не известна, — рассказала Хаирова.

Ирина Цывина родилась 1 июля 1963 года в Минске. Зрителям она знакома по работе в сериалах "Кадетство", "Папины дочки", "Ольга" и многих других.

Добавим, что Цывина являлась вдовой народного артиста СССР Евгения Евстигнеева, в браке с которым она состояла с 1986 года и до момента смерти артиста в 1992 году.