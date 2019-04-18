Место гибели экс-главы ДНР Захарченко превратят в мемориал

Здание кафе "Сепар" в центре Донецка, где летом прошлого года был убит бывший глава ДНР Александр Захарченко, будет демонтировано, а на его месте создадут мемориальный комплекс. Об этом сообщили в пресс-службе администрации нынешнего главы народной республики Дениса Пушилина.

В настоящий момент всем желающим предлагается выбрать один из шести возможных вариантов будущего мемориального комплекса. Ознакомиться и проголосовать можно на специальном сайте. Сроки начала работ не уточняются.

Напомним, Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Ранее президент Владимир Путин возложил вину за фактическое замораживание урегулирования в Донбассе на Киев. При этом лидер страны упомянул об "убийстве людей, которые выбраны населением для руководства этими регионами", хотя и не назвал конкретно фамилию экс-главы ДНР.