В Омске подростки закидали камнями пенсионера — видео

Кроме того, школьники в тот же день напали и избили нескольких своих сверстников.

В Омске группа подростков 13−14 лет закидала камнями пенсионера 1942 года рождения. По данному факту следователи начали проверку, сообщает региональное СУ СКР РФ.

Ранее местные СМИ и группы в соцсетях опубликовали кадры, на которых видно, как школьники начинают кидать камни в пенсионера, находившегося в тот момент в своём гараже, и пытаются избить его.

Подростки утверждали, что дедушка им мешал. При этом некоторые из них пытались остановить зачинщиков, но безуспешно. Продолжалось это до тех пор, пока пенсионер не взял топор, что и отпугнуло подростков.

Следователям уже удалось установить, что все "герои" видео являются учениками местной школы, а помимо нападения на дедушку они также избили нескольких своих сверстников. Любопытно, но один из нападавших уже состоит на учёте в полиции.