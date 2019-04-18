В Кремле отреагировали на исследования о среднем классе в России

По словам Дмитрия Пескова, невозможно что-либо отвечать по данному вопросу, поскольку не известно, как проходила выборка респондентов, какие использовались критерии для опроса и т.д.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не может прокомментировать исследование Sberbank CIB, которое показало сокращение среднего класса в России, потому что не ознакомлен с его критериями.

— Не знаем, на основе какой методологии (проведен опрос — Прим. ред.), не знаем, какая выборка, не знаем, какие критерии среднего класса, не имеем возможности комментировать, — ответил Песков просьбу прокомментировать исследование.

Он добавил, что данное исследование оставляет "вопросов больше, чем ответов", так как причисление гражданином самого себя к среднему классу — это больше "ощущенческое восприятие". Кроме того, нельзя сравнивать разные регионы, например, Москву и Тулу.

Отметим, ранее газета "Ведомости" со ссылкой на исследование Sberbank CIB сообщила, что лишь менее половины россиян относят себя к среднему классу. Притом ещё в 2014 году показатель людей, причисляющих себя к среднему классу составлял 60%. В 2018 году — 47%.