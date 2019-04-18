В Раде заявили о планах Порошенко побороться за пост премьера

Депутат подчеркнул, что лидер Незалежной заинтересован в досрочном проведении парламентских выборов, чтобы обеспечить себе нужный процент голосов.

Действующий президент Пётр Порошенко намерен бороться за пост премьер-министра Украины после второго тура голосования, так как понимает, что "уже проиграл президентские выборы". Об этом заявил депутат Верховной рады Антон Геращенко в беседе с радиостанцией "Новое время".

— Самым главным интересантом досрочных выборов в парламент Украины является Пётр Алексеевич Порошенко. Дело в том, что Пётр Порошенко, понимая, что он уже проиграл президентские выборы, наметил себе новый план — он хочет быть премьер-министром Украины, — сказал Геращенко.

Парламентарий отметил, что Порошенко важно досрочно провести парламентские выборы, "чтобы сохранить те проценты голосов, которые благодаря его тотальной пропаганде он сейчас получит".

Ранее глава РИА "Новости-Украина" Кирилл Вышинский заявил, что заключённые Киевского следственного изолятора не воспринимают Петра Порошенко всерьёз.