Бортников об идее Киева признать ФСБ террористической организацией: Чушь собачья

Глава ФСБ Александр Бортников раскритиковал предложение спикера Совета нацбезопасности и обороны Украины Александра Турчинова признать службу террористической организацией. Он считает идею Киева бредовой.
— Это чушь собачья. Когда так говорят какие-то люди, то складывается впечатление, что они бредят, — сказал Бортников в комментарии ТАСС.
Директор ФСБ также призвал Киев разобраться со своими мозгами.
Добавим, Турчинов помимо ФСБ призывал признать террористическим и ГРУ. От этого ведомства комментария пока не поступало.
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