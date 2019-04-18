Бортников об идее Киева признать ФСБ террористической организацией: Чушь собачья

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Бортников об идее Киева признать ФСБ террористической организацией: Чушь собачья

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Александр Бортников. Фото: © РИА Новости/Екатерина Штукина

Глава ФСБ Александр Бортников раскритиковал предложение спикера Совета нацбезопасности и обороны Украины Александра Турчинова признать службу террористической организацией. Он считает идею Киева бредовой.

Это чушь собачья. Когда так говорят какие-то люди, то складывается впечатление, что они бредят, — сказал Бортников в комментарии ТАСС.

Директор ФСБ также призвал Киев разобраться со своими мозгами.

Добавим, Турчинов помимо ФСБ призывал признать террористическим и ГРУ. От этого ведомства комментария пока не поступало.

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