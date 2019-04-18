В грузовом поезде под Воронежем нашли взрывное устройство

Подозрительный свёрток обнаружили в вагоне поезда на железнодорожной станции в Воронежской области. Прибывшие на место представители УФСБ и Росгвардии подтвердили, что есть подозрение на взрывное устройство, и изъяли свёрток.

— На станции Лиски под седьмым грузовым вагоном обнаружен посторонний предмет — бутылка с дощечкой, привязанная скотчем. Выезжала следственно-оперативная группа УФСБ. Материал о находке находится у них. Предмет изъят для изучения. Также выезжали взрывотехники, — рассказал ТАСС воронежский транспортный прокурор Сергей Федин.

Грузовой поезд прибыл на станцию утром в среду. Через несколько часов сотрудники нашли в вагоне подозрительный предмет. На место сразу вызвали полицию.

При этом, по данным Mash, "бомба" была небольшой — 100 на 500 мм. Рядом находилась пластиковая бутылка с горючим (бензин или знаменитый коктейль Молотова). Сейчас устройство исследуют специалисты ФСБ.