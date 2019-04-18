В Екатеринбурге мать и сын погибли из-за загоревшегося холодильника

По предварительным данным, причиной гибели двух человек стало отравление продуктами горения.

В Екатеринбурге два человека погибли в результате пожара в квартире, причиной которого стало короткое замыкание холодильника. Об этом сообщает СУ СКР по Свердловской области.

Инцидент произошёл на улице Технической. Погибшими оказались женщина 1956 года рождения и её 43-летний сын. Их тела были обнаружены в ходе тушения пожара. По предварительной информации, причиной их гибели стало отравление продуктами горения.

Точные причины смерти станут известны после проведения судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз. Следователи уже начали проверку по факту ЧП.