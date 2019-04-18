ВЦИОМ: Более половины россиян способны распознать фейковые новости

Согласно данным опроса, 31% граждан России признались, что сначала поверили в достоверность новости и лишь потом узнали, что она ложная.

Большинство жителей России утверждают, что могут понять, достоверная или фейковая новость попалась им в СМИ или в Интернете. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) на основе проведённого соцопроса.

— 62% опрошенных, столкнувшихся с ложной информацией в СМИ и Интернете, с самого начала подозревали, что тут что-то нечисто, а среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга эта доля выше — 74%, — говорится в сообщении ВЦИОМа.

При этом, согласно исследованию социологов, 47% респондентов отмечали, что вообще не встречали фейковые новости в СМИ. А среди тех, кто всё же сталкивался с фейками, чаще всего видели их в Интернете 31% опрошенных, на телевидении — 20%, в газетах — 7%, на радио — 5%.

Абсолютное большинство опрошенных уверены, что недостоверные новости были опубликована в СМИ умышленно. Лишь 17% считают, что фейки появлялись случайно.

Отметим, исследование ВЦИОМа проводилось 16 апреля 2019 года. Было опрошено 1,6 тысячи респондентов из разных регионов страны, погрешность не превышает 2,5%.