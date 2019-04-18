Лидер КНДР Ким Чен Ын может приехать в Россию на собственном бронепоезде. Как сообщает агентство Yonhap со ссылкой на собственные источники, сейчас рассматривается два маршрута.

Первый путь — через территорию Китая. В качестве второго рассматривают пересечение границы КНДР и РФ в пункте Хасан, что займёт около десяти часов дороги.

Ранее СМИ сообщали, что Ким Чен Ын может приехать во Владивосток на саммит с президентом РФ Владимиром Путиным. При этом в Кремле неоднократно говорили, что встреча находится на стадии подготовки.