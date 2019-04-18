Команда Зеленского заявила, что украинцы "нагнули систему" в первом туре выборов

В новом предвыборном ролике кандидата также говорится, что граждане "устали быть никем".

Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского опубликовала в своём телеграм-канале новый предвыборный видеоролик, в котором утверждается, что избиратели сумели в первом туре выборов "нагнуть систему".

Героями ролика стали разные люди, которые появляются в кадре изначально с закрытыми повязками глазами. Затем они снимают их и начинают одним голосом говорить, что им "надоело быть никем", а результатом первого тура гражданам удалось "нагнуть систему".

Упоминается в ролике и действующий лидер страны Пётр Порошенко, естественно, не в лучшем свете.

— Пусть кто-то треплет языком, он обречен, а ты — ты пробиваешь свет, — говорится в видео.

В конце появляется призыв 21 апреля прийти на выборы и "разбудить" страну.

Напомним, что в ближайшее воскресенье на Украине пройдёт второй тур выборов президента страны. За высший пост поборются Владимир Зеленский и Пётр Порошенко.