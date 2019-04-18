В Москве нашли "собачью тюрьму" в колодце под землёй

Хозяин питомцев объяснил, что не хочет, чтобы животных убили, и таким образом пытается их обезопасить.

В Москве возле теплоэлектроцентрали нашли колодец, в котором местный житель держит восемь собак. Видео с заточёнными питомцами опубликовал Mash.

Хозяин животных по имени Сергей держит их в яме уже два года. По его словам, он не хочет, чтобы питомцев усыпили или забили. Мужчина рассказал, что даже не пытался пристроить дворняжек, так как, по его словам, они никому не нужны.

Спасатели знают о "собачьей тюрьме", но не спешат вызволять животных, так как формально у них есть хозяин.

Ранее Лайф писал о том, что кинологи предложили ввести экзамены для желающих завести собаку.